Chanceler alemão avisa que a Rússia pagará "preço elevado" se invadir a Ucrânia

, afirmou o chanceler alemão, dirigindo-se ao Parlamento em Berlim.“Vamos discutir isto intensivamente durante o Conselho Europeu e a Cimeira da Parceria Oriental”, acrescentou Scholz.Sem avançar com mais detalhes, o sucessor de Merkel retomou a posição da antecessora no cargo:Na carta-convite enviada pelo presidente do Conselho Europeu aos líderes dos 27, em vésperas da reunião de líderes,. Tratar-se-á, segundo o responsável, de uma oportunidade “para reafirmar a importância estratégica” das parcerias a leste,De resto,O Ocidente tem vindo a advertir o Presidente russo, Vladimir Putin, contra uma nova invasão militar de território ucraniano.– quer por via do armamento fornecido à Ucrânia, quer pelo destacamento contínuo de meios aéreos e navais para o Mar Negro.

“O momento é muito bem escolhido”

Citado pela France Presse, um alto funcionário europeu sublinhou que “o momento é muito bem escolhido” para a Cimeira da Parceria Oriental. Trata-se, na prática, de preservar entendimentos não apenas com a Ucrânia, mas também com a Geórgia, a Moldávia, a Arménia e o Azerbaijão. Cinco antigas repúblicas da União Soviética sob constante pressão de Moscovo., assinala a mesma fonte.A coberto do anonimato, um ministro europeu acabou, todavia, por admitir, igualmente ouvido pela agência noticiosa francesa, que. Porque “alguns Estados-membros defendem a aceitação da Geórgia e da Ucrânia na UE, mas para outros isso não é possível”.

“Desestabilização permanente”

O presidente do Conselho Europeu recebeu na última noite os líderes da Arménia e do Azerbaijão, numa tentativa de “apaziguar as tensões” depois da guerra travada no outono do ano passado pelo domínio da região de Nagorno-Karabakh. Morreram 6500 pessoas neste conflito.Charles Michel exortou as partes a repor a confiança e a procurar um “acordo de paz global”. Em resposta, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, propôs “virar a página das hostilidades”.O quadro da Parceria Oriental, criada em 2009, é sombrio.. E além do conflito entre Arménia e Azerbaijão e a ameaça russa que pende sobre a Ucrânia, também a Geórgia vive dias de crise política. Por sua vez, a Moldávia enfrenta tensões económicas, perante o aumento dos preços do gás russo, e geopolíticas, face ao apoio de Moscovo à região separatista do Transdniestre., nas palavras de um alto funcionário europeu, em declarações à AFP.

A agenda do Conselho Europeu

Sobre a mesa dos chefes de Estado e de governo da União Europeia, no último Conselho Europeu deste ano – e primeiro de Olaf Scholz como chanceler alemão -, recairá assim a tensão geopolítica a leste.O presidente do Conselho Europeu confirma, na carta-convite, que, escreve Charles Michel.Outro dos temas do Conselho Europeu é a denominada, documento orientador da política de Defesa da União. O primeirofoi apresentado pelo alto representante Josep Borrell há um mês. Este instrumento deverá ser adotado pelos líderes em março do próximo ano.“Face ao aumento da instabilidade global, concordámos que a UE precisa de assumir uma maior responsabilidade pela sua segurança. Forneceremos orientações para umaambiciosa, que estabelecerá uma visão estratégica comum para a próxima década. Discutiremos também a forma de reforçar a nossa estreita cooperação com a NATO, que continua a ser, para os Estados que dela são membros, a base da sua defesa coletiva”, escreve o presidente do Conselho Europeu.

A agenda da cimeira volta também a ser dominada pelo combate à pandemia, além dos preços da Energia, da futura política de segurança e defesa da União e dos preparativos da cimeira com a União Africana, no início de 2022.