Chanceler alemão na Índia para falar sobre a Ucrânia e cooperação bilateral

"Vamos discutir intensamente todos os tópicos relevantes para o desenvolvimento dos nossos países, mas também a paz no mundo, que é importante", disse Scholz aos jornalistas depois de ter sido recebido por Modi, segundo a agência norte-americana AP.

Trata-se da primeira visita oficial de Scholz à Índia, embora seja a sua quarta reunião com Modi desde que assumiu a chefia do Governo alemão em 2021.

Antes de partir para Nova Deli, Scholz disse que iria defender junto de Modi o ponto de vista da Europa e dos Estados Unidos sobre a guerra contra a Ucrânia.

"A nível internacional, estamos a tentar deixar claro que a Rússia está sozinha no mundo com a sua agressão contra a Ucrânia", disse Scholz na sexta-feira, após uma videoconferência do G7, o grupo dos países mais industrializados.

Além da Alemanha, o G7 integra Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e conta com a participação da União Europeia (UE).

"Vou defender mais uma vez lá [Nova Deli] a nossa posição, o nosso ponto de vista sobre este conflito", disse Scholz aos jornalistas antes de partir de Berlim para Nova Deli.

Modi absteve-se de qualquer crítica explícita à Rússia pela invasão da Ucrânia, uma vez que Moscovo é um importante fornecedor de armas à Índia, além de vender petróleo e outros bens ao país asiático.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra de larga escala que mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia assinalaram o primeiro aniversário da guerra, na sexta-feira, com o anúncio de mais apoio militar a Kiev e novas sanções contra a Rússia.

Numa entrevista publicada hoje pelo jornal indiano The Times of India, Scholz defendeu que há "um enorme potencial" para a Alemanha intensificar a cooperação com a Índia.

Destacou setores como "as energias renováveis, o hidrogénio, a mobilidade, a economia farmacêutica e o digital".

Espera-se também que Scholz pressione Modi para a celebração de acordos de comércio livre e de proteção de investimentos Índia-UE, segundo a AP.

Em maio de 2022, Berlim e Nova Deli assinaram uma série de acordos bilaterais centrados no desenvolvimento sustentável.

Ao abrigo desses acordos, a Índia receberá 10,5 mil milhões de dólares (9,9 mil milhões de euros, ao câmbio atual) em ajuda até 2030, para impulsionar a utilização de energia limpa.

A visita de dois dias também levará Scholz ao centro de tecnologia de informação da Índia, Bangalore, no domingo.