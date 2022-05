Chanceler alemão pediu a Putin um "cessar-fogo" na Ucrânia

Num comício, Olaf Scholz que falou com Vladimir Putin ao telefone. Na conversa, o chanceler pediu um cessar-fogo e rejeitou as acusações do Kremlin sobre o "nazismo" ucraniano. Scholz sublinha que nem a Ucrânia nem a Alemanha vão aceitar um acordo de paz ditado pelo Kremlin.