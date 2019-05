Chanceler austríaco afastado após perder voto de confiança

Graça Andrade Ramos - RTP27 Mai, 2019, 15:46 / atualizado em 27 Mai, 2019, 15:51 | Mundo

Sebastian Kurz, perdeu um voto de confiança a 27 de maio de 2019 e foi afastado da liderança do Governo austríaco. | Reuters

Com o país a caminho de eleições legislativas antecipadas, devido ao escândalo que levou o número dois da coligação governamental, Heinz-Christian Strache, a demitir-se na semana passada, o próximo chanceler irá liderar apenas um Governo de transição.





Apesar de ter perdido seis dos seus 13 ministros do seu gabinete, desde o escândalo de Strache, Kurz propos manter-se como chanceler até às eleições, esperadas para setembro. Perdeu agora o voto de confiança que lhe permitiria manter o cargo.

A moção, apresentada na Câmara Baixa do Parlamento por um deputado ambientalista, Peter Pilz, foi apoiada pelos deputados sociais-democratas e pelos representantes do partido de direita, Partido da Liberdade (FPO), de Heinz-Christian Strache.





Strache caiu a 17 de maio, depois da publicação de um vídeo nos media alemães, no qual oferecia a garantia de contratos púbicos a uma empresa russa, a troco de apoio financeiro para a sua eleição.





O líder do Partido da Liberdade demitiu-se para preservar o Governo e Kurz recusou a sua substituição pelo número dois do partido, até então ministro do Interior, Herbert Kickl.





Kurz, de 32 anos, distanciou-se imediatamente de Strache, marcando eleições antecipadas. Propôs ainda o afastamento de Kickl, considerando que este não tinha capacidade para liderar uma investigação a Strache.





Kickl demitiu-se, seguido de outros cinco ministros do FPO.