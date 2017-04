Chanceler austríaco distribui pizas para chegar aos cidadãos

Inês Geraldo - RTP 20 Abr, 2017, 18:53 | Mundo

Num vídeo publicado nas redes sociais, Christian Kern explicou que gostava de saber o que move as pessoas e o que elas esperam da classe política. “Ninguém me vem ver à Chancelaria, por isso tive a ideia de ir às vossas casas”, declarou Kern.



No vídeo pode ver-se Christian Kern como um distribuidor de pizzas que visita várias casas e fala com os austríacos perguntando-lhes o que deve ser melhorado na Áustria.







No entanto, não demorou muito até aparecerem as primeiras críticas, vindas da oposição, que acusam Kern de ter encenado tudo. Chegaram a denunciar que o primeiro cliente é funcionário do partido de Kern. Georg Niedermuehlbichler, um dos pesos pesados do Partido Social Democrata austríaco, garante que nenhum dos clientes estava à espera da visita do Chanceler.



“Todos eles estavam surpresos. Pode-se ver claramente nas suas caras”, atestou Niedermuehlbichler.



O partido, que se encontra coligado com o Partido Social Democrata, também comentou a operação de charme: “pode-se ver que a surpresa dos clientes é contida”. O partido de extrema-direita adjetiva o vídeo de “embaraçoso”.



Este episódio tem dado aso a especulações sobre as razões que levaram Kern a criar esta manobra. Muitos dizem que quer ganhar popularidade junto eleitorado devido à possibilidade de haver eleições antecipadas no fim deste ano.