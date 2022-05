Charles Michel defende criação de "comunidade geopolítica europeia" e adesões "progressivas"

As ideias foram hoje apresentadas por Michel num discurso perante o Comité Económico e Social Europeu, em Bruxelas, e serão por si colocadas sobre a mesa no Conselho Europeu agendado para junho.

Michel revelou ainda que pretende organizar uma conferência dedicada a este projeto de uma comunidade geopolítica europeia durante o verão, com a participação dos líderes da UE e dos países próximos do bloco europeu, assim como uma cimeira com os países dos Balcãs Ocidentais à margem do Conselho Europeu do próximo mês.