Charles Michel: Discussões prosseguirão em busca de "solução aceitável para todos"

Foto: Olivier Matthys - EPA

O presidente do Conselho Europeu confirmou que "alguns" países continuam a rejeitar aprovar o orçamento comunitário plurianual e o Fundo de Recuperação, pelo que prosseguirão as discussões "para encontrar uma solução aceitável para todos".