Charles Michel promete. UE vai "aumentar consideravelmente" apoio militar à Moldova

Em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Moldova, Maia Sandu, Charles Michel quis enfatizar que "este é um momento determinante para a Moldova e para a Europa".



A União Europeia, acrescentou o responsável em Chisinau, está em total solidariedade com a Moldova" e tem "o dever de ajudar", desde logo por via do apoio à "estabilidade, segurança, integridade territorial e soberania".

"No ano passado, anunciámos um apoio de sete milhões de euros para equipamento, ao abrigo do mecanismo europeu de apoio à paz, e este ano planeamos aumentar significativamente o nosso apoio à Moldova, fornecendo às suas Forças Armadas equipamento militar adicional", afirmou o presidente do Conselho Europeu.

"Esforços incansáveis"

Charles Michel frisou que os impactos da invasão russa da Ucrânia "não param nas fronteiras" deste país. Disse também que "a Moldova tem sido fortemente atingida", demonstrando "esforços incansáveis" no acolhimento de refugiados. A Moldova acolheu já cerca de 100 mil ucranianos, "o maior número per capita de todos os países que recebem refugiados".



Nesta intervenção, o presidente do Conselho Europeu colocou a tónica na assistência financeira e noutros sectores, designadamente na resposta à desinformação e aos ciberataques.

"Vamos continuar a aprofundar a nossa parceria convosco para vos aproximar ainda mais da União Europeia", declarou perante a presidente da Moldova.



Por sua vez, Maia Sandu afirmou não ver "um risco iminente" de agravamento das tensões. Ainda assim, tratou de assegurar que há planos para enfrentar os "cenários mais pessimistas".

As tensões com a antiga república soviética da Moldávia subiram de tom na semana passada, quando se registaram explosões na região separatista pró-russa da Transnístria. Moscovo referiu-se a estes incidentes como "atos terroristas que visam desestabilizar a situação". Já as autoridades ucranianas vieram falar de uma operação de "falsa bandeira" desencadeada pela Rússia, visando atribuir à Ucrânia a responsabilidade pelos ataques.

A Transnístria é um território com meio milhão de habitantes, a maioria eslavos. Cortou relações com a Moldova na sequência de um conflito armado, que decorreu entre 1992 e 1993 e durante o qual foi apoiada pela Rússia.





Após o conflito, Chisinau defendeu a integração dos dois territórios separados pelo Rio Dniester, cenário rejeitado em toda a linha pelos separatistas pró-russos. Ao abrigo do Acordo para a Solução Pacífica do conflito da Transnístria, assinado em julho de 1992, a Rússia destacou 2.400 operacionais militares para acautelar a paz. O contingente foi sendo reduzido ao longo do tempo.

