Charles Michel pronuncia-se sobre russos em fuga. "UE deve acolher aqueles que estão em perigo"

, sustentou o responsável.Esta tomada de posição do presidente do Conselho Europeu é conhecida 48 horas antes de uma reunião de emergência de embaixadores na UE, da qual se aguarda um conjunto de propostas de medidas e sanções adicionais contra a Rússia.

Recorde-se que a União se decidiu recentemente pela suspensão do acordo de facilitação de vistos com a Rússia.

Na sexta-feira, diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Conselho Europeu aproveitou a sua intervenção para para denunciar o que descreveru como mentiras da Rússia sobre a Ucrânia.

Numa outra entrevista, emitida pela BBC, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, defendeu, por sua vez, a necessidade de uma "solução diplomática" para a guerra na Ucrânia que tenha por desfecho a preservação da "soberania" e da "integridade territorial" do país invadido pela Rússia."Este é um momento perigoso porque o Exército russo foi encurralado e a reação de Putin, ao ameaçar utilizar armas nucleares é muito má", fez notar Borrell.O alto representante da UE insistiu numa solução diplomática., advertiu.Ainda segundo Borrell, a UE deve continuar a apoiar as Forças Armadas da Ucrânia e a colocar em prática sanções contra o regime de Vladimir Putin."As pessoas no meu país dizem-me que o preço do gás significa que não podem continuar a trabalhar, não podem continuar a gerir os seus negócios", apontou o político espanhol, para deixar um apelo ao presidente russo no sentido da via diplomática: "Para dançar o tango, são precisos dois"., completou.





c/ Lusa