`Chavistas` e oposição criam comité para renovar Conselho Nacional Eleitoral

A aprovação teve o voto contra da "Fração 16 de julho", composta por 13 deputados dos partidos Vem Venezuela, Aliança Bravo Povo e Convergência, que em 2017 criticaram a decisão da oposição participar numa mesa de diálogo com o Governo venezuelano, na República Dominicana.

O pré-comité será composto pelos deputados da oposição Ángel Medina, Luís Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Olívia Lozano, Franklyn Duarte e José Gregório Graterol.

William Gil, Nosliw Rodríguez, Jesús Montilla e Julio Chávez são os quatro parlamentares do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) que integram o pré-comité.

A 16 de setembro, o Governo do Presidente Nicolás Maduro e quatro pequenos partidos opositores (Avançada Progressista, Soluções para a Venezuela, Movimento Ao Socialismo e Cambiemos), chegaram a um acordo para instalar uma nova mesa de diálogo.

O acordo foi assinado em Caracas, na Casa Amarilla (Ministério de Relações Exteriores), e previa a criação de um novo Conselho Nacional Eleitoral e que fossem dadas garantias aos processos eleitorais, bem como que alguns presos políticos fossem libertados, com medidas alternativas à prisão.

A crise política, económica e social na Venezuela agravou-se em janeiro, quando o presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, jurou assumir as funções de Presidente interino do país, até conseguir afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um Governo de transição e eleições livres e transparentes no país.