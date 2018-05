Chefe da comissão anticorrupção da Malásia renuncia ao cargo

Lusa14 Mai, 2018, 09:25 | Mundo

Dzulkifli Ahmad, nomeado para o posto em agosto de 2016, apresentou a carta de demissão ao secretário-chefe do governo da Malásia, Ali Hamsa, de acordo com o jornal malaio The Star.

O recém-eleito primeiro-ministro, de 92 anos, impediu o antecessor Najib Razak de viajar para o exterior no passado fim de semana, alegando ter provas suficientes para investigar o seu envolvimento em casos de corrupção.

Mahatir Mohamad também despediu o procurador-geral Mohamed Apandi Ali, que em 2016 ilibou o então primeiro-ministro Najib de qualquer responsabilidade sobre um suposto desvio de cerca de 700 milhões de dólares (630 milhões de euros) de um fundo estatal de investimentos para as suas contas privadas.

A aliança opositora Pacto pela Esperança venceu, no passado dia 09, as eleições na Malásia com maioria parlamentar, colocando um ponto final aos 60 anos no poder da Frente Nacional (FN).