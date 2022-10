Chefe da delegação económica de Macau em Lisboa eleito personalidade lusófona

"A escolha de Alexis Tam deve-se, sobretudo, ao seu percurso académico e profissional de excelência e à defesa e promoção intransigente da língua portuguesa, além fronteiras, nomeadamente em Macau", pode ler-se na mesma nota.

"Foi também uma das personalidades que, desde o início da JALP, nos acompanhou, e que no nosso primeiro aniversário realizado sob o espectro da pandemia e sob fortes restrições, fez questão de comparecer", acrescentou o presidente da JALP, Francisco Goes Pinheiro, citado no comunicado.

O anúncio teve lugar na sexta-feira à noite, no Porto, durante a II Gala de Aniversário da JALP.

A Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa conta atualmente com mais de 350 associados de Portugal, Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau e Timor-Leste.