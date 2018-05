Chefe da diplomacia britânica nos EUA para abordar acordo nuclear com Irão

Lusa06 Mai, 2018, 08:11 | Mundo

Donald Trump criticou o acordo com o Irão, firmado em 2015 pelo grupo dos 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas -- Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China -- e a Alemanha), que prevê aliviar as sanções contra Teerão em troca de um compromisso por parte deste país em abandonar o desenvolvimento de armas nucleares.

O Presidente norte-americano deu um prazo até ao próximo sábado para se encontrar um novo texto que corrija as falhas que considera existirem no acordo, ameaçando abandonar o pacto caso tal não aconteça.

Fontes oficiais britânicas, citadas pela agência Efe, referem que o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros estará dois dias em Washington, onde se vai reunir com o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, e o conselheiro para a Segurança Nacional, John Bolton.

Além da questão do Irão, espera-se que Boris Johnson aborde, também a crise na Síria e matérias relacionadas com a Coreia do Norte, antes do aguardado encontro entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"Em tantos desafios de política externa mundial o Reino Unido e os Estados Unidos estão Unidos", disse o ministro britânico por ocasião da sua deslocação a Washington, exemplificando com a resposta ao envenenamento do ex-espião russo, Serguéi Skripal, e da sua filha, e a "forte resposta" ao uso de armas químicas por parte do presidente sírio, Bachar al Asad, assim como nos esforços para a desnuclearização da Coreia do Norte.

Na declaração, Boris Johnson adianta que o Reino Unido, os Estados Unidos e os parceiros europeus estão igualmente unidos no esforço conjunto "para enfrentar qualquer tipo de comportamento iraniano" que torne a região na região do Médio Oriente menos segura.

Depois de o Presidente norte-americano ameaçar abandonar o acordo nuclear, o Irão respondeu que "não ficará" no pacto se os Estados Unidos saírem.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por seu turno, apelou para que Donald Trump não rejeite o acordo nuclear com o Irão, alertando que existe um risco real de guerra se o acordo terminar.