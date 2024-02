Chefe da diplomacia chinesa diz que Pequim e Otava "não são rivais"

"Os dois países não são rivais, muito menos inimigos. Devem tornar-se parceiros cooperantes", defendeu Wang Yi, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, divulgado hoje.

"As dificuldades atuais" nas relações bilaterais "não são as que a China deseja", disse Wang a Mélanie Joly, à margem da Conferência de Segurança de Munique, no sábado.

As relações bilaterais têm estado tensas desde a detenção, em 2018, pelas autoridades canadianas, de uma responsável do grupo de telecomunicações chinês Huawei. Em retaliação, a China prendeu dois cidadãos canadianos.

Embora os três tenham sido libertados, as tensões persistiram, com Pequim a criticar Otava por se alinhar com Washington e as autoridades canadianas a acusarem regularmente a China de interferência.

As suspeitas de interferência estrangeira, nomeadamente por parte da China, da Rússia e da Índia, levaram o Governo canadiano a lançar um inquérito em todo o país, no ano passado, para esclarecer estas alegadas infiltrações.

Estas acusações de ingerência chinesa, alegadamente nas duas últimas eleições federais no Canadá, em 2019 e 2021, colocaram o Governo de Justin Trudeau sob pressão dos partidos da oposição.

"Esperamos que o Canadá pare de espalhar informações falsas sobre a alegada interferência da China nos assuntos internos do Canadá", disse Wang a Joly.

Os dois chefes da diplomacia também discutiram "questões críticas de segurança global, incluindo a invasão da Ucrânia pela Rússia e a crise no Médio Oriente", de acordo com um comunicado do Governo canadiano.

"Os dois ministros concordaram que as questões bilaterais devem continuar a ser discutidas de forma pragmática e construtiva, num espírito de respeito mútuo e com comunicação regular entre as duas partes", indicou, na mesma nota.

Wang Yi garantiu aos líderes políticos e militares presentes na Conferência de Segurança de Munique, no sábado, que a China é uma "força de estabilidade" no mundo.