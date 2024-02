Chefe da diplomacia chinesa visita Alemanha, Espanha e França

A deslocação, prevista de 16 a 21 de fevereiro, vai também incluir Espanha e França, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

A visita de Wang Yi a Espanha é a primeira em seis anos, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, enquanto a viagem a França se insere no âmbito do 60.º aniversário das relações diplomáticas.

Em 1964, por iniciativa do General de Gaulle, a França tornou-se o primeiro grande país ocidental a estabelecer relações diplomáticas a nível de embaixadores com a República Popular da China.

A conferência de Munique, que começa na sexta-feira, reúne todos os anos a elite da defesa mundial e pretende ser um barómetro das relações transatlânticas.

Wang Yi deverá proferir um discurso.

Em Munique, está prevista uma série de reuniões bilaterais entre líderes estrangeiros para discutir o apoio à Ucrânia em guerra com a Rússia e a situação no Médio Oriente.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, faz parte da delegação norte-americana liderada pela vice-presidente norte-americana, Kamala Harris.