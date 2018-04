Chefe da diplomacia chinesa visita Coreia do Norte esta semana

Lusa30 Abr, 2018, 07:40 | Mundo

| Madoka Ikegami via Reuters

A visita de Wang realiza-se na quarta e quinta-feira, na sequência de um convite do homólogo norte-coreano, de acordo com um comunicado. É a primeira vez desde 2007 que um chefe da diplomacia chinesa é convidado a entrar no território.

Na sexta-feira, a China elogiou os "resultados positivos" alcançados na cimeira presidencial entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in para promover a paz e a cooperação na península coreana, indicou a agência oficial Xinhua.

Pequim, principal apoio diplomático e económico da Coreia do Norte, opôs-se firmemente aos ensaios nucleares de Pyongyang e aplicou, no ano passado, as sanções económicas decididas pela ONU contra o país.

No domingo, a Coreia do Norte anunciou o encerramento do centro de testes nucleares, em maio, aplicando o acordo firmado durante a reunião histórica entre Kim e Moon.

A cimeira, realizada na cidade fronteiriça sul-coreana de Panmunjom, foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim Jong-un foi o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53).

As duas anteriores cimeiras intercoreanas, em 2000 e 2007, decorreram em Pyongyang.

A reunião dos líderes da península coreana vai anteceder o encontro histórico entre Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para entre final de maio e início de junho.