Chefe da diplomacia da Ucrânia fala de forte relação com Portugal

Foto: Thomas Peter - Reuters

João Gomes Cravinho reafirma o apoio de Portugal ao caminho da Ucrânia para integrar a União Europeia e a NATO.



Kuleba agradeceu a ponte que Portugal pode significar no alastrar do apoio à Fórmula da Paz da Ucrânia, particularmente nos países africanos e latino-americanos.



Cravinho sublinha que o apoio de Lisboa a Kiev não deve sofrer qualquer alteração com as próximas eleições de 10 de março , já que esse apoio tem sido constante na sociedade portuguesa.