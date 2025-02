Chefe da diplomacia da UE anuncia visita aos Estados Unidos

"Penso que é importante que tenhamos o máximo de interação possível com o novo Governo norte-americano", disse referindo-se à visita hoje do Presidente francês, Emmanuel Macron, a Washington onde vai reunir-se com o presidente norte-americano num diálogo que se centrará na guerra na Ucrânia.

Três anos após o início da invasão russa à Ucrânia, os europeus temem que o Presidente norte-americano, Donald Trump, termine a guerra em termos favoráveis a Moscovo e sem fornecer garantias de segurança a Kiev.

"Se olharmos para as mensagens que nos chegam dos Estados Unidos, é evidente que o discurso russo está muito presente", alertou Kaja Kallas, a partir de Bruxelas.

A responsável pela política externa da UE vai visitar aos Estados Unidos pela primeira vez desde que Donald Trump tomou posse.

A viagem acontece após repetidas ameaças do Presidente americano sobre comércio e defesa envolvendo a Europa.