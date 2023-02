Chefe da diplomacia da UE diz que é preciso avançar para a compra conjunta de munições

Os soldados ucranianos lutam para travar um avanço russo no leste do país e na linha da frente sucedem-se os pedidos de mais armas do Ocidente.



A Rússia diz que assumiu o controlo de uma pequena vila na região de Kharkiv.



Na Cimeira da Segurança em Munique, Josepp Borrell fez coro com a presidente da Comissão Europeia.