Chefe da diplomacia dos EUA condena disparos de Gaza contra Israel

", disse o Departamento de Estado, em comunicado.Blinken disse também "que" e lamentou "a perda de vidas" nos últimos dias.Os dois abordaram a violência em Jerusalém, na Cisjordânia e em Gaza.Também na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a quem transmitiu o seu apoio "inabalável" à segurança de Israel.A Casa Branca disse numa declaração que, durante a sua conversa telefónica, Biden expressou o seu apoio "ao direito de Israel de se defender e ao seu povo, protegendo ao mesmo tempo os civis".Os Estados Unidos retiveram nas Nações Unidas uma possível declaração do Conselho de Segurança em resposta aos confrontos entre israelitas e palestinianos, que foram discutidos com urgência e à porta fechada pelos 15 membros deste organismo.Foguetes da Faixa de Gaza - mais de mil, a maioria dos quais intercetados ou perdidos - mataram um rapaz de seis anos na quarta-feira, de acordo com o serviço de emergência do Hatzallah Unido de Israel, elevando o número total de baixas em Israel para sete.

Em Gaza, 65 palestinianos morreram desde segunda-feira, incluindo 16 crianças.