Chefe da diplomacia dos EUA diz ter um plano para financiamento de Kiev

Mas, por enquanto, esclareceu Blinken em conferência de imprensa para passar em revista o ano de 2023, ainda é necessário que o Congresso dos Estados Unidos aprove o pacote urgente de 61 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros) que o Presidente norte-americano, Joe Biden, solicitou para a Ucrânia.

O secretário de Estado alertou que o dinheiro de que o Governo dos Estados dispõe para apoiar Kiev está a esgotar-se e pediu aos congressistas republicanos que aprovem novos fundos porque não há "caixa mágica de dinheiro" da qual se possa extrair novos recursos.

"Fizemos um enorme investimento no futuro da Ucrânia e na sua liberdade. Não faz sentido renegarmos esse investimento agora, depois de tudo o que fizemos", declarou.

O chefe da diplomacia norte-americana disse ter "um plano muito claro" para garantir que "a Ucrânia possa defender-se militar e economicamente para que estes níveis de apoio deixem de ser necessários".

"Mas temos que ajudá-los por um tempo. Para que o inverno passe. Para que a primavera e o verão passem", destacou Blinken.

Além disso, acrescentou que está focado em que o Governo de Kiev tenha uma estratégia "não só para travar a agressão russa, mas também para continuar a recuperar os territórios ocupados pelos russos".

Blinken disse que a única coisa em que concorda com o Presidente russo, Vladimir Putin, é que ambos acreditam que "o apoio contínuo dos Estados Unidos é fundamental" para a Ucrânia vencer a guerra.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve recentemente em Washington, na sua terceira visita desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, para tentar levantar o bloqueio dos republicanos à aprovação de novas ajudas no Congresso.

A oposição conservadora exige de Biden uma política de imigração mais restritiva em troca do voto a favor da ajuda à Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 após a desagregação da antiga União Soviética e que tem vindo desde então a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

Desde o outono, Moscovo tem aumentado os ataques noturnos contra cidades ucranianas, numa altura em que se levantam dúvidas sobre a continuação do apoio militar ocidental a Kiev.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.