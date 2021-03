Chefe da diplomacia dos EUA reúne com NATO e UE na próxima semana

Os encontros servirão para "reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com os seus aliados e parceiros europeus no que diz respeito aos seus objetivos comuns", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, num comunicado.

Antony Blinken participará de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, nos dias 23 e 24 de março, e vai encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o responsável da UE para as relações externas, Josep Borrell.

Na NATO, espera-se que Blinken levante "preocupações sobre a China e a Rússia, bem como sobre as mudanças climáticas, a segurança cibernética, a luta contra o terrorismo e a segurança energética", disse Ned Price.

No encontro com altos funcionários da UE, o chefe da diplomacia norte-americana deve concentrar-se no tema do combate à pandemia de covid-19, na recuperação económica e no "fortalecimento da democracia".

Depois de ter reunido virtualmente com os seus homólogos canadiano e mexicano, e depois de ter visitado o Japão e a China, o secretário de Estado continua, assim, o roteiro de encontros com os aliados dos Estados Unidos, procurando cumprir a promessa do Presidente, Joe Biden, de estreitar os laços com os principais parceiros.