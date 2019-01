Chefe da diplomacia russa denuncia "política destrutiva" dos Estados Unidos

Lusa25 Jan, 2019, 20:15 | Mundo

"A política [dos Estados Unidos] em relação à Venezuela, à semelhança do que sucede com outros países, é na minha perspetiva destrutiva", referiu durante uma conferência de imprensa em Rabat com o seu homólogo marroquino Nasser Bourita, e transmitida no `site` russo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"É um comportamento inadmissível, que sabota os princípios da Carta das Nações Unidas e das leis internacionais", disse Lavrov, que efetua um périplo por diversos países do Magrebe.

O chefe da diplomacia de Moscovo considerou que o reconhecimento pelos Estados Unidos do líder da oposição Juan Guaidó e líder do parlamento como "presidente interino" da Venezuela significa "um apelo direto ao golpe de Estado" e supõe "uma ingerência nos assuntos internos de países".

A Rússia tem-se mantido o principal aliado internacional do regime do Presidente Nicolas Maduro, juntamente com a Turquia, Bolívia, Cuba e Nicarágua.

Na quarta-feira, poucas horas após Guaidó se ter proclamado "presidente interino", o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros divulgou um comunicado onde manifestava um firme apoio a Maduro e denunciava "o objetivo de aplicar um guião já comprovado para o derrube de governos de governos indesejados".