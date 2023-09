Chefe da NATO em Kiev para discutir necessidades das forças ucranianas

"Estou certo de que podemos continuar a exercer pressão sobre o agressor para que a Rússia só recue e perca", disse Zelensky numa conferência de imprensa conjunta com Stoltenberg, citado pela agência ucraniana.

A visita de Stoltenberg ocorre numa altura em que as forças ucranianas têm em curso uma ofensiva contra as tropas russas no sul e no leste da Ucrânia.

"Estou satisfeito por termos tido uma conversa significativa", afirmou também o Presidente da Ucrânia, segundo a agência francesa AFP.