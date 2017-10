Chefe da polícia catalã sai de Madrid sem medidas cautelares

RTP06 Out, 2017, 13:46 / atualizado em 06 Out, 2017, 13:47 | Mundo

Os quatro acusados estiveram esta manhã em Madrid para responder a acusações de sedição, depois dos episódios que tiveram lugar na sede económica do Governo catalão, quando milhares de pessoas cercaram o local em protesto pelas detenções realizadas pela Guardia Civil, que prendeu vários organizadores do referendo que teve lugar a 1 de outubro. À saída do tribunal, Trapero foi aplaudido mas também apupado e chamado de “traidor”.





Todos os acusados podem regressar a Barcelona sem qualquer medida cautelar, especialmente Josep Lluis Trapero, que se mostrou satisfeito por ter tido a oportunidade de se defender e dar a sua versão dos acontecimentos à juíza. Foi o único a falar com Carmen Lamela, já que Sànchez e Curxait não fizeram qualquer declaração.



Fontes próximas dos Mossos d’Esquadra explicaram que a juíza colocou questões a Trapero assumindo a culpa do responsável nos acontecimentos de 20 de setembro. No entanto, as mesmas fontes garantem que o líder da polícia catalã ofereceu explicações que colocaram preto no branco a sua atuação na Rambla da Catalunha.



A juíza deixou sair os quatro acusados sem medidas cautelares, mas deixa a porta aberta a nova viagem a Madrid depois de a Fiscalía ter apresentado novos documentos que podem levar a novas acusações.



A primeira resposta dos acusados disse respeito ao que aconteceu a 20 de setembro. Contudo, o Ministério Público espanhol pretende levar a cabo acusações pelos desacatos que tiveram lugar por toda a cidade de Barcelona no dia do referendo.



Depois de analisar os últimos documentos entregues pela Fiscalía, os quatro acusados poderão ter de regressar à capital espanhola.