Chefe da Proteção Civil grega demite-se

Yannis Kapakis, de 60 anos, fez parte do corpo de bombeiros até 2003 e desde 2013 que ocupava o cargo de secretário-geral na Proteção Civil grega. Acaba de entregar a sua demissão ao ministro do Interior, Panos Skourletis.



O papel do departamento de Proteção Civil é avaliar riscos, planear ações de prevenção e dar resposta a desastres naturais e emergências. É também o responsável por coordenar operações de reabilitação e informar o público sobre estas questões.



O incêndio em Mati levantou, porém, diversas críticas ao desempenho do departamento. Foram várias as pessoas a declarar terem ficado sozinhas entre as chamas, face à demora dos meios de combate.O fogo na cidade de Mati provocou cerca de 90 mortos e dezenas de feridos.



No domingo, o Governo grego substituiu os chefes da polícia e dos bombeiros.



"A direção dos bombeiros será assegurada a partir de hoje pelo atual chefe-adjunto, general Vassilios Matheopoulos, [e a da polícia pelo] atual chefe-adjunto deste corpo, o general Aristidis Andrikopoulos", indicou o gabinete do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, em comunicado, sem referência direta aos incêndios do mês passado.



A demissão de Kapakis é apenas a última de uma vaga de saídas, depois de também o ministro grego responsável pela Ordem Pública, Nikos Toska, ter renunciado ao cargo na passada sexta-feira.