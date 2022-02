Chefe das Forças Armadas discute com CEDEAO envio de força de estabilização

Biagué Na Ntan fez este anúncio aos comandantes militares do país numa parada realizada no quartel do Exército, em Bissau, perante jornalistas, para lhes transmitir "diretivas do comando".

Na Ntan disse ser uma "tristeza" que a Guiné-Bissau esteja a ser confrontada com a possibilidade de receber uma força de estabilização militar, quando, frisou, era o país que deveria estar a enviar forças para outras nações africanas.

"Houve golpe de Estado na Guiné-Conacri, no Burkina Faso e no Mali, mas aqui nós defendemos um golpe de Estado, mas é aqui que eles querem mandar a tropa, quando na verdade nós é que devíamos estar a mandar homens para outros países, nomeadamente para o Burkina Faso", notou o líder militar.

O general não revelou, no entanto, qual a sua posição sobre o assunto.

Na quarta-feira, numa visita ao Palácio do Governo, onde foi prestar solidariedade com os membros do executivo e verificar os vestígios do ataque armado, o general tinha remetido para o Governo e Presidente da República qualquer decisão sobre o assunto.

Na altura e respondendo aos jornalistas, Biagué Na Ntan disse que as Forças Armadas guineenses conseguem garantir segurança no país "dentro das suas possibilidades".

No dia 01 de fevereiro, homens armados atacaram o Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e de que resultaram oito mortos.

O Presidente guineense considerou tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado e apontou o ex-chefe da Marinha José Américo Bubo Na Tchuto, Tchamy Yala, também ex-oficial, e Papis Djemé como os principais responsáveis.

Os três homens foram presos em abril de 2013 por agentes da agência antidrogas norte-americana (DEA) a bordo de um barco em águas internacionais na costa da África Ocidental e cumpriram pena de prisão nos Estados Unidos.

Os três alegados responsáveis pela tentativa de golpe de Estado foram detidos, segundo o Presidente guineense.

Na sequência desta tentativa, a CEDEAO decidiu o envio para o país de uma força de estabilização.

A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, com cerca de dois terços dos 1,8 milhões de habitantes a viverem com menos de um dólar por dia, segundo a ONU.

Desde a declaração unilateral da sua independência de Portugal, em 1973, sofreu quatro golpes de Estado e várias outras tentativas que afetaram o desenvolvimento do país.