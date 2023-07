Chefe das forças armadas ucranianas reconhece ataques em solo russo

"Não é um problema nosso e somos nós que decidimos como matar o inimigo. É possível e necessário matar no seu território quando estamos em guerra", disse Zaluzhny, numa entrevista publicada na edição de hoje do diário norte-americano The Washington Post.

Zaluzhny sublinhou que todo o armamento utilizado nestas ações militares em solo russo é ucraniano e não o que foi entregue pelos seus aliados, enviado na condição de não ser utilizado para atacar o território russo.

"Caso os nossos parceiros estejam preocupados com o facto de estarmos a utilizar as suas armas, digo-vos que estamos a utilizar as nossas próprias armas (...) Porque é que temos de pedir autorização a alguém para salvar o meu povo através de ações em território inimigo", argumentou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, e a justificação avançada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, foi a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar o regime ucraniano para segurança da Rússia.

A invasão russa foi amplamente condenada pela comunidade internacional e a Ucrânia tem beneficiado de ajuda militar por parte da NATO.