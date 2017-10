Partilhar o artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder Imprimir o artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder Enviar por email o artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder Aumentar a fonte do artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder Diminuir a fonte do artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder Ouvir o artigo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai recandidatar-se à presidência em 2019 - Partido no poder

Tópicos:

Libertação,