Chefe de missão dos EUA em Díli otimista com presidenciais destaca apoio ao processo eleitoral

"Esperamos que o nosso contributo, especialmente em educação de eleitores, possa contribuir para uma maior participação de jovens, de mulheres, de grupos marginalizados. Essa é uma grande prioridade para mim e para a USAID", disse Zema Semunegus em entrevista à Lusa.

"Os menores de 30 anos representam 70% da população, e conseguir que façam parte deste grande processo democrático, que os afeta e aos seus futuros, é muito importante", disse a chefe de missão da agência de cooperação dos Estados Unidos em Díli, no cargo desde junho do ano passado e que ficará no país pelo menos até 2024.

Semunegus, 51 anos, recordou que o apoio nas questões de democracia e governação é prioridade da administração Biden desde 2020, abrangendo questões como inclusão e diversidade, processos democráticos, mitigação de conflitos e combate à corrupção e tráfico.

"Timor-Leste regista muito bons indicadores em termos da democracia, comparativamente à região. Mas as coisas mudaram com a pandemia. Há influências autocráticas fortes na região e, para mim e para Washington pareceu-me necessário manter o nosso apoio, focando-nos este ano nas eleições", explicou.

No que toca às presidenciais em particular - a USAID ainda está a estudar o eventual apoio nas próximas legislativas -, a organização quer "garantir o máximo apoio" possível para continuar a promover a "elevada" participação eleitoral, colaborando em iniciativas como educação de eleitores e uma missão de observação.

Em concreto, o programa para as presidenciais envolve parcerias com o International Republican Institute (IRI) e o International Foundation for Electoral Systems (IFES) que estão a trabalhar com várias organizações não-governamentais (ONG) locais.

Além disso, equipas da USAID em Timor-Leste vão registar-se como observadores internacionais para as eleições, juntando-se a missões já confirmadas da União Europeia e das missões diplomáticas de Portugal e da Austrália, por exemplo.

À semelhança do que ocorreu com outros parceiros internacionais em Timor-Leste, a USAID decidiu de forma relativamente tardia e acelerada uma participação no processo das eleições presidenciais, o que impediu, por exemplo, que o IRI conseguisse fazer sondagens que tradicionalmente realizava no país.

A responsável da USAID sublinha a forma como Timor-Leste, com o apoio de parceiros internacionais, incluindo o Governo dos Estados Unidos geriu a pandemia da covid-19, o que permitiu manter número de casos relativamente baixos.

Com 16 candidatos confirmados pelo Tribunal de Recurso, as eleições presidenciais que terão a primeira volta a 19 de março serão as mais concorridas de sempre, um sinal de "competitividade política saudável" e de que num "sistema democrático aberto as pessoas querem expressar-se de forma diferente".

"Um dos motivos que me levou a querer vir para Timor-Leste foi a capacidade de poder trabalhar com outros doadores e com as autoridades. E apesar de algumas preocupações iniciais com a pandemia, penso que a colaboração ajuda e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) estão a atuar muito bem para que se possa votar em segurança", notou.

Questionada sobre o facto de programas dos Estados Unidos estarem envolvidos em apoio eleitoral em países como Timor-Leste, depois de recentes problemas que aquele país evidenciou neste campo, Semunegus recorda que a "democracia acabou por prevalecer" apesar dos desafios.

"Não é a primeira pessoa a falar nisso. E apesar de algumas pessoas pensarem sobre isso, alguns expressando-o de forma muito vocal, a verdade é que a democracia prevaleceu e singrou nos Estados Unidos. Fomos capazes de avançar apesar do desafio do processo", considerou.

Depois de trabalhar em vários cenários mais complicados, nomeadamente em África - incluindo no seu país de origem, Etiópia -, Semunegus considera Timor-Leste o "melhor lugar para estar agora", podendo "aplicar a formação e experiência" que ganhou para consolidar as "grandes parcerias" que já existem.

"O sentimento que fica é de que o que nós fazemos aqui pode ter um impacto significativo, em que é possível alcançar muitos objetivos", disse.

E ainda que Timor-Leste seja uma missão com um perfil relativamente baixo, muitos continuam a olhar para o país como um farol, por ser "o país com a democracia mais desenvolvida na região".

Isso torna-se crucial dada a recém-anunciada estratégia do seu Governo para o Indo-Pacífico, colocando Timor-Leste como "um foco de esperança" na região pela forma "significativa como organizou tantas eleições livres, justas e sem conflitos".

Filha de pai etíope, que foi diplomata das Nações Unidas, e mãe da Eritreia - "as reuniões de família tinham sempre conversas intensas" -, Semunegus recorda os momentos em que teve que sair da Etiópia, algo que a motiva ainda hoje.

"Os meus pais formaram-se nos Estados Unidos e voltaram para a Etiópia para nos educar, mas o Governo tinha mudado quando eu nasci para um sistema autocrático que visava os meus pais", contou.

"Tivemos que sair de novo quando tinha 13 anos. E por isso a minha infância é um pouco diferente das infâncias dos meus colegas na USAID. Sou a primeira etíope-americana a ocupar o cargo de diretor de missão e um dos poucos negros neste cargo", referiu.

A primeira volta das presidenciais decorre a 19 de março.