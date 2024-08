Chefe do Comando Central dos EUA aterra em Israel

Korilla foi recebido pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, General Herzi Halevi, e o Exército israelita informou, em comunicado, que ambos "realizaram uma avaliação conjunta da situação em questões estratégicas de segurança na região como parte da resposta às ameaças no Médio Oriente".

"As Forças de Defesa de Israel continuarão a aprofundar a relação com o Exército dos Estados Unidos, com o compromisso de reforçar a estabilidade regional e a coordenação entre os exércitos", acrescenta o comunicado.

Korilla é o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, um dos 11 comandos de combate em que os Estados Unidos dividem o mundo, que abrange a área do Médio Oriente, desde o Egito, até ao Paquistão e ao Cazaquistão.

A situação no Médio Oriente agravou-se na sequência do assassinato em Teerão do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, atribuído a Israel, e do principal comandante do grupo xiita Hezbollah, Fuad Shukr, num atentado bombista no Líbano.

Estas mortes fizeram com que tanto o Irão como a fação armada libanesa, bem como os rebeldes Huthis do Iémen, prometessem vingança e ameaçassem atacar o Estado judaico.

Além disso, o assassinato de Haniyeh, que era o principal negociador do Hamas, pôs em causa as negociações para uma trégua em Gaza, uma vez que os islamitas palestinianos manifestaram a sua recusa em retomar o diálogo e os mediadores - Egito e Qatar - denunciaram que estes tipos de ações impossibilitam a geração de confiança entre as partes.