Chefe do Comando Central dos EUA diz que Al-Qaida está em expansão no Afeganistão

O general Frank Mckenzie, chefe do Comando Central dos EUA, disse numa entrevista à Associated Press que a partida dos militares e dos serviços secretos norte-americanos do Afeganistão tornou muito mais difícil o rastreio da Al-Qaida e de outros grupos extremistas dentro do país.

"Estamos provavelmente em cerca de 1% ou 2% das capacidades que em tempos tivemos para analisar o Afeganistão", apontou, acrescentando que isso torna "muito difícil, não impossível" assegurar que nem a Al-Qaida, nem a filial afegã do Estado Islâmico possam constituir uma ameaça para os EUA.

A falar desde o Pentágono, Mckenzie disse ser claro que a Al-Qaida está a tentar reconstruir a sua presença no Afeganistão, que foi a base a partir da qual planeou os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA.

Segundo o responsável militar, alguns militantes do grupo extremista estão a entrar no Afeganistão, mas é difícil para os EUA contabilizá-los.

A invasão dos EUA, que se seguiu aos ataques de 11 de setembro, levou a uma guerra de 20 anos que inicialmente teve êxito ao retirar os talibãs do poder, mas que acabou por falhar.

Depois de o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter anunciado em abril a retirada total do Afeganistão, os talibãs dominaram sistematicamente as defesas governamentais afegãs e tomaram controlo da capital, Cabul, em agosto.

Mckenzie e outros altos funcionários militares e de segurança nacional dos EUA haviam dito, antes da retirada, que a mesma complicaria os esforços para manter a Al-Qaida sob controlo, em parte devido à perda de informações de inteligência no terreno e à ausência de um governo favorável aos norte-americanos em Cabul.

Os EUA dizem que vão depender de ataques aéreos de `drones` [aparelhos aéreos não-tripulados] e outros aviões baseados fora das fronteiras afegãs para responder a quaisquer ameaças extremistas contra o solo norte-americano.

Mckenzie reforçou que não tem havido ataques desse tipo desde que os EUA completaram a retirada do Afeganistão, em 30 de agosto, acrescentando que a capacidade para conduzir esses ataques baseia-se na disponibilidade de inteligência, imagens aéreas e outras informações e comunicações, e "que a arquitetura está ainda a ser desenvolvida neste momento".

A Al-Qaida está entre os vários grupos extremistas dentro do Afeganistão. Depois de 2001, perdeu a maioria dos operacionais e a capacidade para atacar diretamente território norte-americano, mas Mckenzie afirma que a rede mantém um "desejo aspiracional" de atacar os EUA.

Os Estados Unidos culparam o Estado Islâmico por um ataque suicida no aeroporto de Cabul, em 26 de agosto, que matou 13 membros do serviço norte-americano e, pelo menos, 169 civis afegãos nos últimos dias de evacuação dos EUA.

Segundo Mckenzie, o Estado Islâmico foi "revigorado" com a libertação das prisões afegãs de numerosos combatentes das suas fileiras, em meados de agosto. O general vincou que tanto o Estado Islâmico como a Al-Qaida estão a recrutar de dentro e fora do Afeganistão.

"Por isso, certamente que devemos esperar um Estado Islâmico ressurgente. Seria muito surpreendente se não fosse esse o caso. Resta ver se os talibãs vão ser capazes de tomar ações eficazes contra eles", prosseguiu.

Ao mesmo tempo, considerou a Al-Qaida um problema mais difícil para os talibãs, devido aos laços de longa data.

"Portanto, penso que existem argumentos internos dentro dos talibãs sobre o caminho a seguir. O que gostaríamos de ver dos talibãs seria uma posição forte contra a Al-Qaida [algo que prometeram fazer no acordo de Doha de fevereiro de 2020, que obrigava os EUA a retiraram-se totalmente do Afeganistão], mas não acredito que isso tenha sido totalmente realizado", declarou.

O general recusou-se ainda a fornecer uma estimativa do número de operacionais da Al-Qaida dentro do Afeganistão.

"Penso que provavelmente [o número] aumentou ligeiramente. Há uma presença. Pensámos que era bastante pequena, perto do fim do conflito. Penso que algumas pessoas provavelmente voltaram", finalizou.