Partilhar o artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana Imprimir o artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana Enviar por email o artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana Aumentar a fonte do artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana Diminuir a fonte do artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana Ouvir o artigo Chefe do Executivo de Macau desloca-se a Pequim na próxima semana

Tópicos:

Deng Xiaoping, Hong Kong Macau, Interno Bruto,