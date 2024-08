Chefe do Executivo de Macau não se candidata a novo mandato

"Devido a problemas de saúde ainda não totalmente resolvidos, a bem do desenvolvimento a longo prazo de Macau e partindo do que corresponde ao melhor interesse desta Região, decidi não participar na eleição para o sexto mandato do Chefe do Executivo", afirmou, em comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação Social.

A eleição do Chefe do Executivo está marcada para 13 de outubro e os candidatos a líder do Governo da região administrativa especial chinesa de Macau serão conhecidos entre 29 de agosto e 12 de setembro.

O líder da região é eleito para um mandato de cinco anos pela Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE) - que integra 400 membros provenientes dos quatro setores da sociedade -- sendo depois nomeado pelo Governo central chinês, de acordo com a `mini Constituição` do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.