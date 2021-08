Chefe do Governo de Macau pede medidas para responder a ataques cibernéticos

Na primeira reunião plenária da Comissão para a Cibersegurança (CPC), na quinta-feira, Ho Iat Seng referiu que "vários órgãos governamentais ou empresas privadas em todo o mundo, incluindo Macau, sofreram graves ataques cibernéticos", o que fez soar o alerta para "eventuais ameaças cibernéticas" para o território e para a China.

O chefe do Executivo, que preside à CPC, referiu ainda que a comissão tem de "articular proativamente com o planeamento da transição da digitalização do país de acordo com o rumo do desenvolvimento geral e as necessidades reais de Macau".

Assim, o Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) "deve melhorar, de forma permanente, a capacidade de deteção dos ataques cibernéticos e lacunas de cibersegurança", sublinhou Ho, de acordo com um comunicado da CPC.

Para isso, devem ser fornecidos "mais recursos de apoio aos operadores" de prevenção e defesa de ciberataques, nomeadamente na "elaboração de planos apropriados" de resposta a incidentes, de modo a recuperar rapidamente o "bom funcionamento da sociedade" em caso de ataques cibernéticos, indicou.

A CPC deve "insistir no princípio da `combinação da segurança com o desenvolvimento`, definir as políticas globais sobre a cibersegurança, impulsionar os elementos do sistema da cibersegurança a participarem ativamente no trabalho nesse âmbito e dar-lhes apoios, tudo isto para acelerar o nível de construção da cibersegurança de Macau", sublinhou Ho Iat Seng.

Na reunião plenária foi ainda analisado o Relatório Geral de Cibersegurança de 2020, o primeiro apresentado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau.