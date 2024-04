Chefe do Hezbollah libanês considera "inevitável" resposta do Irão a ataque israelita na Síria

"Podem estar certos e seguros que a resposta iraniana ao ataque ao consulado de Damasco é inevitável", declarou Nasrallah numa intervenção transmitida pela televisão.

"Não temos de perguntar onde, como e quando será a amplitude da resposta", acrescentou, ao frisar que a decisão pertence a Teerão.

Sete militares iranianos, incluindo dois generais, foram mortos num ataque aéreo que na segunda-feira atingiu o consulado iraniano em Damasco. O Irão acusou de imediato Israel, que não confirmou a sua responsabilidade.

De acordo com o chefe do movimento xiita libanês, apoiado pelo Irão, o ataque ao consulado constitui uma viragem desde o início, há seis meses, do atual conflito na Faixa de Gaza que opõe Israel e o Hamas, desencadeado na sequência do ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em solo israelita a 07 de outubro.

Desde então, o Hezbollah e Israel efetuam ataques recíprocos, em particular centrados nas regiões fronteiriças entre os dois países, que já provocaram centenas de mortos, na maioria combatentes do Hezbollah e civis libaneses, e quando aumentam os receios sobre uma extensão do conflito.

O Hezbollah "não receia a guerra e está totalmente preparado para qualquer guerra" contra Israel, advertiu Nasrallah no seu discurso, emitido por ocasião da jornada de Al-Qods (Jerusalém), que decorre na última sexta-feira do Ramadão e em solidariedade com o povo palestiniano.