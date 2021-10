Chefe do Pentágono visita países do Mar Negro sob pressão da Rússia

Austin viajará para a Geórgia, Roménia e Ucrânia antes de participar da cimeira dos ministros da Defesa da NATO, que decorrerá, em formato presencial, em Bruxelas, na quinta e na sexta-feira.

"Reafirmamos e fortalecemos a soberania dos países que estão na frente da agressão russa", disse um alto funcionário da Defesa dos EUA, antes da digressão do chefe do Pentágono.

Austin também agradecerá aos aliados dos EUA pelas suas contribuições, bem como pelas perdas significativas que sofreram no âmbito das forças de coligação internacional no Afeganistão, durante duas décadas, antes do abandono dos soldados norte-americanos, em final de agosto.

"Vamos demonstrar a nossa gratidão pelos sacrifícios e envolvimento dos nossos parceiros e aliados", disse a mesma fonte.

Localizados na orbita do Mar Negro - onde a Rússia tem procurado expandir a sua influência e impedir a expansão da aliança EUA-Europa - os três países a ser visitados por Austin estão na órbita da NATO: a Roménia como membro de pleno direito e Geórgia e Ucrânia como estados parceiros.

Austin terminará a semana na sede da NATO em Bruxelas, onde os laços com os Estados Unidos - desgastados pelo Governo do ex-Presidente Donald Trump - sofreram novo golpe no mês passado, quando a Austrália cancelou um contrato de compra de submarinos convencionais com a França para anunciar uma parceria estratégica com os Estados Unidos e com o Reino Unido, provocando uma crise diplomática.

