Chefe dos militares da Guiné-Bissau afasta qualquer hipótese de intervenção na política

Lusa16 Nov, 2017, 15:56 | Mundo

Num discurso para assinalar o 53.º aniversário da criação das Forças Armadas, Biaguê Na Ntan disse ter o sonho de ver os militares guineenses "a competirem com os melhores da sub-região" africana.

O sonho passaria pela formação e capacitação "constante de todos os militares", modernização das instalações, incorporação de novos soldados, e promoção das mulheres nas esferas de decisão.

"Tenho o sonho de um dia ver uma mulher a chefiar algum ramo das nossas Forças Armadas", declarou o general Na Ntan.

Depois de destacar o contributo das Forças Armadas desde a sua criação no processo de desenvolvimento do país, o CEMGFA enfatizou que os "veteranos que vieram da luta armada" pela independência "estão cansados e querem sair" do exército.

Mas, disse, os que os vão substituir devem ter em mente que as Forças Armadas "nunca devem envolver-se em querelas políticas" e que o seu papel "é o de respeitar a Constituição e o poder civil".

Biaguê Na Ntan pediu aos militares para que coloquem espinhos no corpo para que os políticos não tenham a tentação de se encostar a eles, quando pretendem fazer algo contra o país.

O general disse também que os cerca de 1.000 novos recrutas devem prestar 02 de dezembro o juramento da bandeira.

Em representação das autoridades civis, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Malu, felicitou as Forças Armadas, particularmente o general Na Ntan "pela mudança das mentalidades" no exército guineense.

O político deu como exemplo a transformação do antigo clube militar, situado no bairro da Santa Luzia, no novo hotel das Forças Armadas, hoje inaugurado.

Jorge Malu afirmou que "todos os guineenses deviam acompanhar o general Na Ntan no seu sonho" de modernizar as Forças Armadas do país.

Também presente nas comemorações do dia das Forças Armadas guineense, o coronel Alyntho Gomes de Sá, conselheiro militar das Nações Unidas na Guiné-Bissau, felicitou o trabalho do exército e ainda enalteceu a sua contribuição para o desenvolvimento do país.