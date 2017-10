Inês Geraldo - RTP06 Out, 2017, 09:38 / atualizado em 06 Out, 2017, 09:38 | Mundo

Num período de profunda divisão entre o Executivo catalão e o Governo central, o responsável máximo pelos Mossos d’Esquadra, polícia da Catalunha, está a ser ouvido em tribunal por possível delito de sedição. Josep Lluis Trapero é acusado de a sua polícia não atuar durante os protestos contra as detenções realizadas pela Guardia Civil, a 20 de setembro.



O líder da polícia catalã é também acusado de inação durante as votações do referendo de independência, que aconteceu a 1 de outubro.



Depois de ter sido elogiado pela sua atuação após os atentados em Barcelona, Trapero está agora no vórtice do furacão pela ação dos Mossos d’Esquadra durante os dias que antecederam o referendo à independência na Catalunha. Trata-se uma comparência inédita em tribunal, por suspeita de delito de sedição.



O líder da autoridade da Catalunha garantiu que vai prestar declarações e responsabilizar-se por todas as acusações que concernem a atuação dos Mossos, mostrando o bom funcionamento da instituição.



Para além de Trapero, há mais três pessoas acusadas. Teresa Laplana, intendente do distrito de Eixample, Jordi Sànchez, presidente da Assembleia Nacional Catalã, e Jordi Cuixart, responsável pelo Ómnium Cultural. Todos estão acusados de fazerem parte dos protestos contra as detenções realizadas pela Guarda Civil na sede económica do Governo catalão.



Josep Lluis Trapero e Teresa Laplana serão defendidos por um advogado dos serviços jurídicos do Departamento do Interior, enquanto Jordi Sànchez e Jordi Cuixart vão ter representação privada e não deverão realizar declarações.

Delito de desobediência em Espanha

O líder dos Mossos d’Esquadra enfrenta acusações de sedição e desobediência, tipos de delito quase nunca julgados em Espanha.



Apesar de poucas vezes julgado, o delito de sedição figura nos códigos penais espanhóis desde 1822. A pena máxima é de 15 anos de prisão a quem de forma propositada impedem a “força da lei e o cumprimento de resoluções administrativas de judiciais”.



Trata-se de uma acusação que quase nunca se aplicou em Espanha, pelo que ainda é complicado arranjar provas e ajuizar. Em muitos casos, a tentativa de impedir o cumprimento de resoluções judiciais é julgada como delito de desobediência, resistência às autoridades ou atentado.