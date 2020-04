Chefe dos Serviços de Inteligência de Taiwan diz que Kim Jong-un está "doente"

Sem avançar mais detalhes, a agência escreveu que Chiu respondia à pergunta de um deputado do partido no poder em Taiwan, no parlamento, sobre o estado de saúde de Kim Jong-un.

Questionado de seguida pelo legislador se o líder norte-coreano ainda está vivo, o chefe dos Serviços de Inteligência de Taiwan sorriu e fugiu à pergunta.

Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação apontaram que Kim se encontra em estado crítico, depois de ter sido, alegadamente, sujeito a uma cirurgia cardíaca, algo que as autoridades sul-coreanas designaram de "notícias falsas".

Os rumores sobre a saúde de Kim Jong-un começaram a surgir depois de este não ter comparecido nas comemorações, a 15 de abril, do 108.º aniversário do nascimento de seu avô, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, um dos acontecimentos mais importantes no país.