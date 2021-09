Chefe humanitário da ONU classifica crise como mancha na consciência

Numa entrevista à agência noticiosa Associated Press (AP), divulgada hoje, Martin Griffiths fez uma das mais severas críticas até agora formuladas sobre a pior crise mundial da fome numa década, após quase um ano de guerra.

As memórias da fome dos anos 1980 na Etiópia, que matou cerca de um milhão de pessoas e cujas imagens chocaram o mundo, estão vivas na sua mente. "Esperamos fervorosamente que não esteja a acontecer atualmente", disse.

Griffiths descreveu um cenário de privação em Tigray, onde a taxa de desnutrição é agora superior a 22% - "aproximadamente a mesma que na Somália em 2011, no início da fome" neste país, que matou mais de um quarto de milhão de pessoas.

A guerra na Etiópia começou em novembro passado, perto da época da colheita em Tigray e a ONU disse que pelo menos metade da próxima colheita irá falhar. Testemunhas disseram que as forças etíopes e aliadas destruíram ou saquearam as fontes de alimentos.

Entretanto, apenas 10% dos abastecimentos humanitários necessários têm chegado a Tigray nas últimas semanas, disse Griffiths.

"As pessoas têm comido raízes, flores e plantas, em vez de uma refeição normal e constante", disse Griffiths, alertando: "A falta de alimentos significará que as pessoas começarão a morrer".

Na semana passada, a AP, citando relatos de testemunhas e documentos internos, relatou as primeiras mortes por fome desde que o governo da Etiópia impôs o bloqueio à região de seis milhões de pessoas, numa tentativa de impedir que o apoio chegasse às forças de Tigray.

Mas o problema não é apenas a fome. O chefe humanitário da ONU, que visitou recentemente Tigray, citou a falta de material médico e observou que as crianças vulneráveis e as mães grávidas ou lactantes são frequentemente as primeiras a morrer de doença.

Cerca de 200.000 crianças em toda a região falharam as vacinas desde que a guerra começou.

Além da falta de combustível, os serviços telefónicos, internet e bancários também foram cortados.

A crise da Etiópia levou a ONU, os Estados Unidos e outros a instar as partes beligerantes a parar os combates e a tomar medidas para a paz, mas Griffiths advertiu que "a guerra não parece estar a terminar tão cedo".

Pelo contrário, nas últimas semanas espalhou-se pela vizinha região de Amhara. Griffiths disse que as linhas de batalha ativas estão a fazer com que seja um desafio conseguir ajuda para centenas de milhares de pessoas a mais.

A Etiópia vai assistir à formação de um novo Governo na próxima semana com mais cinco anos de mandato para o primeiro-ministro. Griffiths, que disse ter falado pela última vez com o chefe do executivo, Abiy Ahmed, há três ou quatro semanas, manifestou a esperança de uma mudança de direção.