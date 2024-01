Chefe humanitário da ONU pede "medidas urgentes" para acabar com guerra em Gaza

"Reitero o meu apelo ao cessar-fogo. Acima de tudo, peço mais uma vez ao Conselho que tome medidas urgentes para pôr fim a esta guerra", disse Griffiths, descrevendo o conflito como "uma mancha na consciência coletiva".

Durante uma intervenção perante o Conselho de Segurança, o também Coordenador da Ajuda de Emergência da ONU disse que "a situação continua terrível à medida que as implacáveis operações militares israelitas continuam".

"Podemos ver isso nas dezenas de milhares de pessoas mortas e feridas, a grande maioria mulheres e crianças. Podemos ver isso no deslocamento forçado de 1,9 milhões de civis, (...) 85% da população total, traumatizados e forçados a fugir repetidas vezes enquanto chovem bombas e mísseis", acrescentou.

Griffiths apontou ainda "as terríveis condições no terreno", com "abrigos a transbordar e comida e água a acabar", fazendo com que "o risco de fome aumente a cada dia".

"As pessoas continuarão a sofrer e a morrer devido aos bombardeamentos e cada vez mais pessoas também morrerão de fome e de doenças. Não podemos permitir que isto aconteça", concluiu.

"Durante quase 100 dias, o que se tem desenrolado em Israel e nos territórios palestinianos ocupados é uma guerra levada a cabo quase sem qualquer consideração pelo impacto sobre os civis", denunciou o chefe humanitário da ONU

"A menos que atuemos, tornar-se-á uma marca indelével na nossa humanidade", alertou Griffiths.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas, que desde 2007 governa na Faixa de Gaza, foi desencadeado pelo ataque em território israelita em 07 de outubro pelo movimento islamita palestiniano, considerado terrorista por Estados Unidos, União Europeia e diversos países.

Nesse dia, cerca de 1.200 pessoas foram mortas, na sua maioria civis e também perto de 400 militares, segundo os últimos números oficiais israelitas. Cerca de 240 civis e militares foram sequestrados, com Israel a indicar que mais de 100 permanecem na Faixa de Gaza.

Em retaliação, Israel, que prometeu destruir o Hamas, tem bombardeado a Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local liderado pelo Hamas, já foram mortas mais de 23.000 pessoas -- incluindo perto de 9.000 crianças e adolescentes e 6.000 mulheres, 70% do total de vítimas mortais -- e feridas mais de 59 mil, também maioritariamente civis.