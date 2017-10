Chefe militar desmente tomada definitiva de Raqqa

RTP17 Out, 2017, 13:36 / atualizado em 17 Out, 2017, 13:46 | Mundo

Mustafa Balli explicou que prosseguem confrontos violentos na denominada grande batalha para a tomada da cidade do nordeste da Síria. Os combates mais violentos estarão a acontecer na zona do estádio.



“Prosseguem os confrontos. A afirmação de que a cidade está completamente livre dos terroristas não corresponde à realidade. Os confrontos continuam na zona do estádio de Raqqa”, declarou Mustafa Balli numa entrevista à Sputnik.



A grande batalha para a libertação de Raqqa está a ser levada a cabo pelas Forças Democráticas da Síria sob liderança dos curdos com ajuda da coligação encabeçada por forças norte-americanas. Os combates vêm desde há quase um ano, depois de a campanha ter arrancado em novembro de 2016.



O Estado Islâmico tomou conta de Raqqa em 2013, instaurando na cidade a sede do califado. Após meses de intensos combates, a cidade acabaria por ser tirada das mãos dos fundamentalistas no passado mês de setembro, havendo ainda no entanto a assinal algumas bolsas de resistência.