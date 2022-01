Chefes da diplomacia da NATO discutem reforço militar da Rússia na Ucrânia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) anunciou na passada terça-feira a convocatória desta reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 30 Estados-membros da aliança militar, incluindo Portugal, precisando na altura que o encontro seria presidido pelo secretário-geral, Jens Soltenberg.



Este encontro extraordinário antecede uma semana que será marcada por um conjunto de importantes reuniões no âmbito da tensão militar observada entre a Rússia e a Ucrânia e do clima de preocupações ocidentais em relação às manobras de Moscovo.



O primeiro encontro da semana está agendado para dia 10 em Genebra (Suíça), onde os Estados Unidos (membro da NATO) e a Rússia vão debater as questões da Ucrânia e de controlo do armamento nuclear.



No mesmo dia, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o chefe da diplomacia da Ucrânia, Dmytro Kubela, vão reunir-se em Bruxelas, na sede da Aliança Atlântica.



Segue-se uma reunião do Conselho NATO/Rússia (fórum de diálogo), agendada para 12 de janeiro, e um encontro entre a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa (OSCE), da qual também fazem parte os Estados Unidos, a 13 de janeiro.



Nas últimas semanas, a NATO manifestou apoio à integridade territorial da Ucrânia face ao reforço de militares que o Kremlin terá feito na fronteira e alertou a Rússia que responderá com “determinação” a um possível ataque.



As autoridades russas negam qualquer intenção bélica e afirmaram sentir-se ameaçadas “pelas provocações” de Kiev e da NATO.