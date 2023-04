Chefes da diplomacia da UE abordam conflitos mundiais

Tunísia, Moldova e Líbano também constam na ordem de trabalhos da reunião que não contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, uma vez que está a acompanhar a visita de Estado do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal. A representar a diplomacia portuguesa vai estar o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.Uma intervenção através de videoconferência do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, um pequeno-almoço informal com a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, e um almoço de trabalho com o chefe da diplomacia da Geórgia, Ilia Darchiashvili, também constam da agenda do encontro.