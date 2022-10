Chefes da diplomacia da UE aprovam mais ajuda militar à Ucrânia

O encontro acontece no Luxemburgo numa altura de escalada de tensões na guerra na Ucrânia após recentes ameaças nucleares e novos bombardeamentos russos em série e é presidido pelo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.Depois de Borrell ter dito há dias que um potencial ataque nuclear da Rússia à Ucrânia desencadearia uma “resposta militar” ocidental tão “poderosa” que “aniquilaria” o exército russo,Proposta em agosto passado pelo chefe da diplomacia europeia a pedido das forças ucranianas, esta missão deverá agora ter "luz verde" para a UE conseguir, em solo europeu, treinar cerca de 15 mil soldados ucranianos, principalmente com formação militar básica.De acordo com fontes europeias, a ideia é que esta missão de treino para o exército ucraniano avance já em novembro em países como a Polónia. O Governo português manifestou disponibilidade para contribuir nesta matéria.Neste encontro dos chefes da diplomacia da UE será ainda discutida a aplicação de sanções aos responsáveis no Irão pela morte de Mahsa Amini e pela forma como as forças de segurança reagiram às manifestações desencadeadas pelo caso da jovem curda iraniana.Na agenda do encontro consta ainda um debate sobre as relações entre a UE e a China, com o bloco comunitário a querer tornar-se mais autónomo face a potências de países terceiros.