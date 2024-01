Chefes da diplomacia da UE recebem homólogos palestiniano e israelita em Bruxelas

Falando na antevisão na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que decorre na segunda-feira, vários altos funcionários europeus confirmaram que são esperados em Bruxelas o chefe da diplomacia israelita, Israel Katz, nesse dia de manhã, e depois à tarde o seu homólogo palestiniano, Riyad al-Maliki.

Não está prevista uma reunião entre ambos, de acordo com as mesmas fontes europeias, que deram conta de que "se espera que o debate se centre na situação em Gaza, mas também na Cisjordânia e na questão dos reféns".

Neste que será um "grande desafio coreográfico" em termos de planeamento, estão também previstas reuniões em Bruxelas com outros governantes da região durante o almoço, como com os ministros da tutela egípcio, Sameh Shoukry, o saudita, Faisal bin Farhane, e o jordano, Ayman Safadi, bem como com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

"Nesta sucessão de reuniões e debates, o nosso objetivo é reduzir as tensões para lutar contra a possibilidade de um conflito regional [...] e vamos, obviamente, abordar a questão de assistência humanitária" a Gaza, acrescentaram as mesmas fontes diplomáticas.

Prevista está ainda, na segunda-feira, a adoção de um pacote de sanções contra o grupo islamita Hamas, considerado como terrorista pela UE.

"Ainda é um trabalho em curso e [...] apenas um pequeno número de pessoas que constam da lista", referiram as mesmas fontes.

Da agenda da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE consta um debate sobre "a evolução da situação no terreno e na região [do Médio Oriente] em geral", bem como sobre "a deterioração da situação humanitária na Faixa de Gaza, a necessidade de evitar repercussões na região e o caminho a seguir".

O conflito em curso entre Israel e o Hamas foi intensificado pelo ataque do movimento islamita em território israelita em 07 de outubro de 2023.

Nesse dia, 1.140 pessoas foram mortas, na sua maioria civis, mas também perto de 400 militares, segundo os últimos números oficiais israelitas.

Cerca de 240 civis e militares foram sequestrados, com Israel a indicar que 127 permanecem na Faixa de Gaza.

A União Europeia, tal como os Estados Unidos, tem-se pronunciado repetidamente a favor de uma solução baseada na existência de dois Estados para estabilizar a região e restabelecer a paz.

Vários Estados-membros da UE apelaram a um cessar-fogo permanente e imediato, mas outros, como Alemanha e Hungria, opuseram-se, insistindo no direito de Israel a defender-se em conformidade com o direito internacional.

Na quinta-feira, o Parlamento Europeu pediu pela primeira vez um "cessar-fogo permanente" entre Israel e o movimento islamista Hamas, mas apresentou como condições indispensáveis a libertação de todos os reféns e o desmantelamento da organização considerada terrorista.