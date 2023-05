Chefes da diplomacia europeia discutem mais apoio à Ucrânia

Portugal vai estar representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, já que o ministro João Gomes Cravinho vai participar na XIV reunião de alto nível luso-marroquina que hoje decorre em Lisboa.O primeiro tópico a ser discutido no encontro é o apoio que está a ser prestado à Ucrânia desde o início da guerra e o que está previsto para os próximos meses, nomeadamente um milhão de munições de artilharia que Kiev tem reivindicado.O outro tópico na agenda dos governantes europeus é a relação com a China.Bruxelas tem estado atenta às movimentações de Pequim nos últimos meses e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou o país asiático em abril, tem insistido que reenquadrar as relações com a China deve ser uma prioridade dos 27.