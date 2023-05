Chefes das diplomacias de Portugal e Bélgica deslocam-se à Tunísia em nome da UE

Os dois ministros partiram numa visita de dois dias em nome do Alto Representante da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, no momento em que a União Europeia (UE) mostra receio pela deterioração do ambiente político e social na Tunísia.

Nesta visita, Cravinho e Lahbib vão repetir a mensagem da "importância da parceria com a Tunísia e a intenção da UE em continuar a apoiar o povo tunisino", de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Os dois ministros têm marcadas reuniões com autoridades locais e vão aproveitar a visita para celebrar hoje o Dia da Europa em terreno tunisino, numa cerimónia organizada pela UE em Tunes.

"A situação na Tunísia está muito perigosa", disse Borrell, em março, quando delegou nos governos português e belga a missão de acompanhar de perto a situação na Tunísia, reforçando a ideia de que este país é um parceiro de longa data da UE.

A situação tornou-se particularmente tensa na Tunísia depois de o Presidente Kais Saied ter concentrado parte relevante dos poderes de Estado, em 2021, num clima de perseguições e detenções de figuras da oposição.

As manifestações de protesto contra o regime de Saied -- em particular pela forma como combateu a pandemia de covid-19, enfraquecendo substancialmente a economia - têm-se multiplicado nos últimos meses e a elevada abstenção nas duas voltas das recentes eleições parlamentares apontam para uma separação entre o sistema político e a sociedade.