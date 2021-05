Chefes de Estado da África Ocidental suspendem Mali das instituições da CEDEAO

"Após longas discussões, os chefes de Estado e de Governo decidiram suspender o Mali das instituições da CEDEAO " e "apelam à nomeação imediata de um primeiro-ministro da sociedade civil", de acordo com um comunicado divulgado após a reunião, na capital do Gana



No sábado, o presidente francês, Emmanuel Macron, ameaçou com a retirada das tropas franceses do Mali, caso o país caminhe na "direção" de um "islamismo radical", depois de ter considerado "inaceitável" a prisão do presidente e do primeiro-ministro malianos.



O chefe de Estado francês disse ainda ter "enviado a mensagem" aos dirigentes da África Ocidental de que "não ficaria ao lado de um país onde já não existe legitimidade democrática ou transição".



A França tem cerca de 5.100 militares em Barkhane, onde apoia o Mali, país que enfrenta desde 2012 uma grave crise de segurança devido ao conflito com "jihadistas".



O Tribunal Constitucional do Mali declarou no sábado o coronel Assimi Goita presidente da transição, supostamente para abrir caminho ao regresso dos civis ao poder no Mali.



O coronel Goita, homem forte no Mali desde o golpe de Estado que liderou em 18 de agosto de 2020 com um grupo de oficiais, prendeu o presidente Bah Ndaw e o primeiro-ministro Moctar Ouane na segunda-feira.



Assimi Goita anunciou na terça-feira que os havia demitido dos seus cargos. A demissão foi então apresentada como renúncia, sem que se soubesse se foi voluntária.



Entretanto, Bah Ndaw e Moctal Ouane foram libertados durante a noite de quinta-feira.



A libertação foi uma das reivindicações da comunidade internacional face ao que corresponde ao segundo golpe de Estado no Mali em nove meses.



Desde a sua independência de França, em 1960, o Mali foi palco de vários golpes de Estado, resultantes de motins por militares em 1968, 1991, 2012 e 2020.